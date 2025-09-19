Capa Jornal Amazônia
Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (19/09)?

O filme "Robin Hood - A Origem" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'A Viagem' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Robin Hood - A Origem" é o filme da Sessão da Tarde de hoje (19/09) (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (19/09), às 15h25, o filme "Robin Hood - A Origem", dirigido por Otto Bathurst e estrelado por Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Tim Minchin e Jamie Dornan. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Robin Hood - A Origem"?

A origem da famosa lenda sobre o ladrão que rouba dos ricos para dar aos pobres é contada a partir de quando Robin Hood (Taron Egerton) volta das Cruzadas e surpreende-se ao encontrar a Floresta Sherwood infestada de criminosos. Ele não deixará que as coisas permaneçam desse jeito e contará com a ajuda de John (Jamie Foxx) e Marian (Eve Hewson) para trazer justiça à cidade.

Veja o trailer do filme "Robin Hood - A Origem"

Informações do filme "Robin Hood - A Origem"

  • Título original: Robin Hood
  • Classificação: 14 anos
  • Duração: 1h56min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: ação, aventura
  • Lançamento: 2018

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tv Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
