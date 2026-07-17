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SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (17/07)?

O filme "Velozes e Furiosos 4" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Além do Tempo”, na TV Globo

Gabrielle Borges

17 de julho de 2026 às 11:00

"Velozes e Furiosos 4" é o filme de hoje da Sessão da Tarde

"Velozes e Furiosos 4" é o filme de hoje da Sessão da Tarde ( Foto: Divulgação )

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (17/07), às 15h25, o filme "Velozes e Furiosos 4", dirigido por Justin Lin e estrelado por Vin Diesel, Paul Walker, Gal Gadot e Jordana Brewster. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme Velozes e Furiosos 4?

Depois de ser visto rumo ao México no filme que deu origem a série, Dominic "Dom" Toretto (Vin Diesel) reaparece na República Dominicana praticando seus golpes ao lado de sua namorada Letty (Michelle Rodriguez) e sua gangue. Com o FBI na sua cola, Dom decide fugir para não comprometer seus comparsas. Contudo, um assassinato cometido por um traficante de drogas acende nele uma sede de vingança que o faz cruzar novamente com o agente Brian O'Conner (Paul Walker) numa perigosa missão

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Veja o trailer do filme Velozes e Furiosos 4:

Informações do filme Velozes e Furiosos 4:

  • Título original: Fast & Furious
  • Classificação: 14 anos
  • Duração: 1h40min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: ação
  • Lançamento: 2009

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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