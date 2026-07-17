Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (17/07)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (17/07), às 15h25, o filme "Velozes e Furiosos 4", dirigido por Justin Lin e estrelado por Vin Diesel, Paul Walker, Gal Gadot e Jordana Brewster. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme Velozes e Furiosos 4?

Depois de ser visto rumo ao México no filme que deu origem a série, Dominic "Dom" Toretto (Vin Diesel) reaparece na República Dominicana praticando seus golpes ao lado de sua namorada Letty (Michelle Rodriguez) e sua gangue. Com o FBI na sua cola, Dom decide fugir para não comprometer seus comparsas. Contudo, um assassinato cometido por um traficante de drogas acende nele uma sede de vingança que o faz cruzar novamente com o agente Brian O'Conner (Paul Walker) numa perigosa missão