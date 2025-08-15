Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (15/08)?
O filme "Velocidade Máxima" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (15/08), às 15h25, o filme "Velocidade Máxima", dirigido por Jan de Bont e estrelado por Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Jeff Daniels, Joe Morton, Alan Ruck. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Velocidade Máxima"?
Em Los Angeles, o psicopata Howard Payne (Dennis Hopper) colocou uma bomba em um ônibus, que explodirá caso a velocidade do veículo seja inferior a 80 km/h. Assim Jack Traven (Keanu Reeves), um policial, entra no veículo com ele em movimento e explica a situação aos passageiros, mas um deles, que tinha cometido algum tipo de crime, sente-se perseguido e acaba provocando um tiro acidental, que fere o motorista. Isto força o policial a pedir que Annie Porter (Sandra Bullock), uma passageira, dirija sem deixar cair a velocidade ou todos morrerão, enquanto a polícia tenta encontrar um meio de desarmar a bomba.
Veja o trailer do filme "Velocidade Máxima"
Informações do filme "Velocidade Máxima"
- Título original: Speed
- Classificação: 14 anos
- Duração: 1h56min
- Nacionalidade: norte-americana
- Gênero: ação
- Lançamento: 1994
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
