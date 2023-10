Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (13)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (13/10), às 15h25, o filme "Coração de Dragão 3: A Maldição do Feiticeiro", dirigido por Colin Teague e interpretado por Ben Kingsley, Julian Morris, Tamzin Merchant, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Coração de Dragão 3: A Maldição do Feiticeiro"?

No filme “Coração de Dragão 3: A Maldição do Feiticeiro”, quando o aspirante a cavaleiro Gareth vai em busca de um cometa caído, ele fica chocado ao encontrar o dragão, Drago. Após Drago salvar a vida de Gareth os dois se tornam intrinsecamente ligados, e devem trabalhar juntos para derrotar um malvado feiticeiro e parar o seu reinado de terror. Ao longo do caminho, Gareth aprende o verdadeiro significado de ser um cavaleiro.

Veja o trailer de “Coração de Dragão 3: A Maldição do Feiticeiro”

Título original: Dragonheart 3: The Sorcerer's Curse

Classificação: 12 anos

Duração: 1h33min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Aventura

Lançamento: 10 de fevereiro de 2015

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)