Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (13/03)?
O filme “Saneamento Básico, O Filme.” vai ao ar logo após a reprise da novela "Terra Nostra”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (13/03), às 15h25, o filme "Saneamento Básico, O Filme”, dirigido por Jorge Furtado e interpretado por Fernanda Torres, Wagner Moura e Camila Pitanga. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "Saneamento Básico, O Filme"?
Uma pequena comunidade de descendentes de imigrantes italianos do interior do estado do Rio Grande do Sul recorre a um vídeo caseiro para tentar resolver os problemas básicos de saneamento que afetam seu povo.
Veja o trailer do filme "Saneamento Básico, O Filme"
Informações do filme "Saneamento Básico, O Filme"
Título original: Saneamento Básico, O Filme
Classificação: 10 anos
Duração: 1h52m
Nacionalidade: brasileiro
Gênero: comédia
Lançamento: 2007
