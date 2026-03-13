Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (13/03)?

O filme “Saneamento Básico, O Filme.” vai ao ar logo após a reprise da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

Saneamento Básico, O Filme. (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (13/03), às 15h25, o filme "Saneamento Básico, O Filme”, dirigido por Jorge Furtado e interpretado por Fernanda Torres, Wagner Moura e Camila Pitanga. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Saneamento Básico, O Filme"?

Uma pequena comunidade de descendentes de imigrantes italianos do interior do estado do Rio Grande do Sul recorre a um vídeo caseiro para tentar resolver os problemas básicos de saneamento que afetam seu povo.

VEJA MAIS

image Sete atrizes negras da TV brasileira para ficar de olho
Roberta Santiago, Jéssica Cores e Cacau Protásio são algumas representantes da cultura negra na TV e no cinema.

image Cacau Protásio oficializa união após nove anos com Janderson Pires
Cacau publicou um vídeo em que aparece dançando com o noivo e cantando durante a celebração

Veja o trailer do filme "Saneamento Básico, O Filme"

Informações do filme "Saneamento Básico, O Filme"

Título original: Saneamento Básico, O Filme
Classificação: 10 anos
Duração: 1h52m
Nacionalidade: brasileiro
Gênero: comédia
Lançamento: 2007

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

TELEVISÃO

Comediante do 'Porta dos Fundos' é contratado para 'em família', novo programa de Eliana

O programa estreia no dia 15 de março na Rede Globo

04.03.26 17h13

VITÓRIA

Thais Sousa coloca o Pará na final da 'Dança dos Famosos 2025'; Manu Bahtidão também se classifica

Final será no próximo domingo (7), com apresentações de samba e valsa

30.11.25 20h36

SERIADO

'Stranger Things': Quando saem os próximos episódios?

Os próximos episódios semanalmente até o fim do ano

27.11.25 9h28

TELEVISÃO

TV Liberal exibe edição especial do Sons do Pará dedicada à música gospel

A gravação será realizada no bairro do Guamá, com entrada gratuita ao público

18.11.25 12h01

MAIS LIDAS EM CULTURA

VEJA COMO CONEGUIR INGRESSO

Flávio Venturini faz show gratuito em Belém na celebração de 40 anos da FCP

Público poderá retirar ingressos na bilheteria do Teatro Margarida Schivasappa a partir das 18h desta sexta-feira (18)

13.03.26 8h00

UNIÃO

Juliette anuncia casamento com Kaíque Cerveny ainda em 2026

Eles estão noivos desde dezembro de 2024 após pedido feito pelo atleta

13.03.26 9h49

bbb 26

Quem ganhou a prova do líder do BBB 26? Alberto Cowboy vence pela terceira vez

A dinâmica da primeira etapa envolveu três salas, cada uma com sete celulares

12.03.26 23h54

ABERTURA

Emmanuel Nassar retorna a Belém em exposição gratuita no CCBA

Mostra reúne obras de diferentes fases da carreira do artista paraense; visitação começa nesta sexta-feira (13)

13.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda