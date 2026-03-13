Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (13/03)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (13/03), às 15h25, o filme "Saneamento Básico, O Filme”, dirigido por Jorge Furtado e interpretado por Fernanda Torres, Wagner Moura e Camila Pitanga. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Saneamento Básico, O Filme"?

Uma pequena comunidade de descendentes de imigrantes italianos do interior do estado do Rio Grande do Sul recorre a um vídeo caseiro para tentar resolver os problemas básicos de saneamento que afetam seu povo.

VEJA MAIS

Veja o trailer do filme "Saneamento Básico, O Filme"

Informações do filme "Saneamento Básico, O Filme"

Título original: Saneamento Básico, O Filme

Classificação: 10 anos

Duração: 1h52m

Nacionalidade: brasileiro

Gênero: comédia

Lançamento: 2007

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)