Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (10/10)
O filme “A Proposta” vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (10/10), às 15h25, o filme "A Proposta', dirigido por Anne Fletcher e interpretado por Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Malin Akerman, Craig T. Nelson, Mary Steenburgen e Denis O'Hare. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "A Proposta"?
A poderosa editora de livros Margaret Tate (Sandra Bullock) se vê em apuros quando recebe o comunicado de deportação para o Canadá, seu país-natal. Sem saída, ela diz que está noiva do seu assistente, Andrew Paxton (Ryan Reynolds). Há anos ele é perseguido por Margaret e, para participar do plano, impõe algumas condições.
Veja o trailer do filme "A Proposta"
Informações do filme "A Proposta"
Título original: The Proposal
Classificação: 12 anos
Duração: 1h48min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: Comédia, Romance
Lançamento: 2009
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.)
