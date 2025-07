Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (11/07)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (11/07), às 15h25, o filme "Percy Jackson e o Mar de Monstros", dirigido por Thor Freudenthal e estrelado por Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Alexandra Daddario. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Percy Jackson e o Mar de Monstros" ?

Percy Jackson (Logan Lerman) e seus amigos Annabeth (Alexandra Daddario) e Grover (Brandon T. Jackson) levam uma vida normal no Acampamento Meio-Sangue, apesar de Percy sentir falta do pai, Poseidon, que nunca mais manteve contato. Um dia, o local é atacado por um monstro enviado por Luke (Jake Abel), que consegue romper a proteção mágica do acampamento. Com o local em perigo, Percy e os amigos partem em uma aventura em busca do velocino de ouro, um objeto místico que pode revitalizar a árvore mágica responsável pela proteção do acampamento. O que eles não esperavam era que Luke estaria atrás do mesmo objeto, já que deseja trazer à vida o poderoso Cronos, derrotado por Zeus, Poseidon e Hades há milênios atrás.

Veja o trailer do filme "Percy Jackson e o Mar de Monstros"

Informações do filme "Percy Jackson e o Mar de Monstros"

Título original : Percy Jackson: Sea of Monsters

: Percy Jackson: Sea of Monsters Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h47min

1h47min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: fantasia, aventura

fantasia, aventura Lançamento: 2013

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)