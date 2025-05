Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (09/05)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (09/05), às 15h25, o filme "Milagres do Paraíso", dirigido por Patricia Riggen e estrelado por Jennifer Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson, Eugenio Derbez e Queen Latifah. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme Milagres do Paraíso?

Em Milagres do Paraíso, Christy (Jennifer Garner) e Kevin Beam (Martin Henderson) são pais de três meninas: Abbie (Brighton Sharbino), Annabel (Kylie Rogers) e Adelynn (Courtney Fansler). Eles vivem em uma confortável casa, junto de cinco cachorros, e acabaram de abrir uma clínica veterinária, o que fez com que tivessem que apertar os cintos e hipotecar a casa. Cristãos convictos, os Beam vão à igreja com frequência. Um dia, Annabel começa a sentir fortes dores na região do abdômem e, após diversos exames, é constatado que a garota possui um grave problema digestivo. Tal situação faz com que Christy busque a todo custo algum meio de salvar a vida da filha, ao mesmo tempo em que se afasta cada vez mais de sua crença em Deus.

Veja o trailer do filme "Milagres do Paraíso"

Informações do filme "Milagres do Paraíso"

Título original: Miracles from Heaven

Miracles from Heaven Classificação: 10 anos

10 anos Duração: 1h49min

1h49min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: drama, religião

drama, religião Lançamento: 2016

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)