Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (08)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (08/09), às 15h25, o filme "MIB - Homens De Preto 3", dirigido por Barry Sonnenfeld e interpretado por Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "MIB - Homens De Preto 3"?

No filme “MIB - Homens De Preto 3", o Agente J tem a missão de viajar no tempo para impedir os planos de Boris, um alienígena que fugiu de uma prisão lunar de segurança máxima e matou o Agente K. Ao regredir no tempo, J conhece o jovem Agente K,de quem descobre um grande segredo. Juntos, eles lutarão para conter o perigoso assassino de uma vez por todas.

Veja o trailer de "MIB - Homens De Preto 3"

Informações do filme

Título original: Men in Black 3

Duração: 1h44min

Classificação: 12 anos

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Ação, Comédia, Ficção Científica

Lançamento: 25 de maio de 2012

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)