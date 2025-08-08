Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (08/08)?

O filme "2 Filhos de Francisco" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"2 filhos de Francisco" é o filme de hoje, sexta-feira (08/08), da Sessão da Tarde (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (08/08), às 15h25, o filme "2 Filhos de Francisco", dirigido por Breno Silveira e estrelado por Ângelo Antônio, Dira Paes, Marcio Kieling, Thiago Mendonca, Paloma Duarte,Natália Lage. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "2 Filhos de Francisco"?

Francisco é um lavrador que sonha transformar os filhos Mirosmar e Emival em uma famosa dupla sertaneja. Um empresário consegue lançá-los no interior, até que um acidente interrompe a carreira deles. Anos depois, Mirosmar vira Zezé di Camargo, mas a fama só vem quando ele se une a outro irmão, o parceiro perfeito para concretizar o sonho do pai.

Veja o trailer do filme "2 Filhos de Francisco"

Informações do filme "2 Filhos de Francisco"

  • Título original: 2 Filhos de Francisco
  • Classificação: Livre
  • Duração: 2h12min
  • Nacionalidade: brasileira
  • Gênero: biografia, drama
  • Lançamento: 2005

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

Palavras-chave

TV Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
.
