Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (08/08)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (08/08), às 15h25, o filme "2 Filhos de Francisco", dirigido por Breno Silveira e estrelado por Ângelo Antônio, Dira Paes, Marcio Kieling, Thiago Mendonca, Paloma Duarte,Natália Lage. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "2 Filhos de Francisco"?

Francisco é um lavrador que sonha transformar os filhos Mirosmar e Emival em uma famosa dupla sertaneja. Um empresário consegue lançá-los no interior, até que um acidente interrompe a carreira deles. Anos depois, Mirosmar vira Zezé di Camargo, mas a fama só vem quando ele se une a outro irmão, o parceiro perfeito para concretizar o sonho do pai.

Veja o trailer do filme "2 Filhos de Francisco"

Informações do filme "2 Filhos de Francisco"

Título original : 2 Filhos de Francisco

: 2 Filhos de Francisco Classificação: Livre

Livre Duração: 2h12min

2h12min Nacionalidade: brasileira

brasileira Gênero: biografia, drama

biografia, drama Lançamento: 2005

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)