Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (08/08)?
O filme "2 Filhos de Francisco" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (08/08), às 15h25, o filme "2 Filhos de Francisco", dirigido por Breno Silveira e estrelado por Ângelo Antônio, Dira Paes, Marcio Kieling, Thiago Mendonca, Paloma Duarte,Natália Lage. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "2 Filhos de Francisco"?
Francisco é um lavrador que sonha transformar os filhos Mirosmar e Emival em uma famosa dupla sertaneja. Um empresário consegue lançá-los no interior, até que um acidente interrompe a carreira deles. Anos depois, Mirosmar vira Zezé di Camargo, mas a fama só vem quando ele se une a outro irmão, o parceiro perfeito para concretizar o sonho do pai.
Veja o trailer do filme "2 Filhos de Francisco"
Informações do filme "2 Filhos de Francisco"
- Título original: 2 Filhos de Francisco
- Classificação: Livre
- Duração: 2h12min
- Nacionalidade: brasileira
- Gênero: biografia, drama
- Lançamento: 2005
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
