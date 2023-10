Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (06)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde desta sexta-feira (06/10), às 15h25, o filme "Lucicreide Vai Pra Marte", dirigido por Rodrigo César e estrelado por Fabiana Karla, Adriana Birolli, Leandro da Matta, entre outros. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse de "Lucicreide Vai Pra Marte"?

No filme “Lucicreide Vai Pra Marte", a sogra da empregada doméstica Lucicreide é despejada e vai morar com ela contra sua vontade. Abandonada pelo marido e cada vez mais sem controle dos cinco filhos, ela deseja ir embora para bem longe. Nisso, ela participa de uma missão que levará o primeiro homem a Marte. A decisão impulsiva, no entanto, a transportará para uma aventura diferente de tudo que ela já vivenciou.

Veja o trailer de “Lucicreide Vai Pra Marte”

Título original: Lucicreide Vai Pra Marte

Classificação: 12 anos

Duração: 1h30min

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia

Lançamento: 4 de março de 2021

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)