Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (05/12)?

O filme “Pai em Dose Dupla 2" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra" na Tv Globo

Gabrielle Borges
"Pai em Dose Dupla 2" é o filme de hoje (05/12). (Reprodução)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (05/12), às 15h25, o filme "Pai em Dose Dupla 2", dirigido por Chris Dowling e interpretado por Linda Cardellini, Mel Gibson, Will Ferrell, **John** Lithgow e Mark Wahlberg. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme “Pai em Dose Dupla 2"?

Pacífico, Brad (Will Ferrell) é padrasto dos filhos de Sarah (Linda Cardellini). Antes, ele teve que enfrentar uma batalha pelo carinho das crianças com Dusty (Mark Wahlberg), o pai biológico. Agora, a luta é outra: seu pai, Don (John Lithgow), e o avô paterno dos enteados, Kurt (Mel Gibson), são grandes rivais.

Veja o trailer do filme “Pai em Dose Dupla 2"

Informações do filme “Pai em Dose Dupla 2"

Título original: Daddy's Home 2
Classificação: 12 anos
Duração: 1h40min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: Comédia, Drama
Lançamento: 2017

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

