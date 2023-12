Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (4)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (04/12), às 15h25, o filme "A Era Do Gelo: O Big Bang”, dirigido por Mike Thurmeier e interpretado por Ray Romano, Denis Leary, John Leguizamo e Simon Pegg. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Scrat involuntariamente provocou um acidente espacial durante sua busca incansável pela noz. O esquilo acaba fazendo com que um meteoro entre em rota de colisão com a Terra, ameaçando a vida no planeta. Buck, a elétrica doninha caolha, é o único que tem uma ideia para evitar a extinção e agora resta a Manny, Diego, Sid e os amigos confiar no animal.

Informações do filme

Título original: Ice age: collision course

Classificação: livre

Duração: 1h 40m

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: aventura

Lançamento: 2016

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)