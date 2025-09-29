Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (29/09)

O filme “Meu Amigo Enzo” vai ao ar logo após a reprise da novela "A Viagem”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Meu Amigo Enzo" é o filme da Sessão da Tarde de hoje (Divulgação)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (29/09), às 15h25, o filme "Meu Amigo Enzo”, dirigido por Simon Curtis e interpretado por Kathy Baker, Ryan Kiera Armstrong, Gary Cole, Kevin Costner, Milo Ventimiglia e Amanda Seyfried. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Meu Amigo Enzo"?

O piloto Denny decide adotar um filhote de cachorro que recebe o nome Enzo. Não demora para que os dois se tornem parceiros e melhores amigos inseparáveis. Enzo é muito observador e passa anos ao lado do seu grande amigo, acompanhando cada detalhe da vida de Denny. Com a chegada de Eve, nova namorada do piloto, ele começa a se acostumar com a nova rotina tendo uma terceira pessoa em casa, mas não demora para ele se encantar pela garota.  

VEJA MAIS

image Sete atrizes negras da TV brasileira para ficar de olho
Roberta Santiago, Jéssica Cores e Cacau Protásio são algumas representantes da cultura negra na TV e no cinema.

image Cacau Protásio oficializa união após nove anos com Janderson Pires
Cacau publicou um vídeo em que aparece dançando com o noivo e cantando durante a celebração

Veja o trailer do filme "Meu Amigo Enzo"

Informações do filme "Meu Amigo Enzo"

Título original: The Art of Racing in the Rain
Classificação: 10 anos
Duração: 2h03m
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: drama
Lançamento: 2019

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tv Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

COMPETIÇÃO

Dança dos Famosos inicia nova fase com ritmo de forró e Manu Bahtidão entre os destaques

Etapa reúne 14 famosos divididos em dois grupos e terá final marcada para dezembro

07.09.25 8h00

TELEVISÃO

Quando estreia a 2ª temporada de 'Wandinha'? Veja data, horário, elenco e detalhes

Série se tornou sucesso na Netflix em 2022, ultrapassando a marca de 1 bilhão de horas assistidas apenas três semanas após a estreia

06.08.25 15h47

TELEVISÃO

Paraense Marina Cabral é eliminada do reality ‘Chef de Alto Nível’, da TV Globo

Eliminação ocorreu após desafio relâmpago de preparar sanduíche sofisticado em 25 minutos

01.08.25 8h56

TELEVISÃO

Quem são os famosos da nova ‘Dança dos Famosos'? Nomes já começaram a vazar na web; veja

Linekee Ayres, Thais Sousa e Jaque Paraense representam o Pará entre os coreógrafos da temporada

29.07.25 9h46

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Berta Loran, atriz e comediante, morre aos 99 anos

A artista completaria um centenário em 2026 e estava internada em um hospital particular no Rio de Janeiro

29.09.25 8h46

FAMOSOS

Gracyanne Barbosa aparece em cama de hospital após se machucar na 'Dança dos Famosos'

Gracyanne ainda reconheceu a frustração com a lesão, mas ressaltou a importância de manter a força diante das dificuldades

29.09.25 9h33

SHOW

Data de 'Ensaios da Anitta 2026' em Belém circula nas redes; equipe da artista não confirma

Informações sobre o show “Ensaios da Anitta 2026 – Cosmos” circulam online, mas equipe pede que fãs aguardem confirmação

29.09.25 11h49

CULTURA

Jota.pê estreia em Belém com show no ‘Festival Ambienta’ e apresenta hits premiados ao público

Cantor paulista se apresenta no dia 4 de outubro e promete incluir também músicas do duo ÀVUÀ, homenagens a Dominguinhos

29.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda