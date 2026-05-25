Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (25/05)?

O filme “A Proposta” vai ao ar logo após a edição especial da novela "Além do Tempo”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"A Proposta" é o filme de hoje da Sessão da Tarde (Reprodução)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (25/05), às 15h25, o filme "A Proposta", dirigido por Anne Fletcher e interpretado por Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Malin Akerman, Craig T. Nelson, Mary Steenburgen e Denis O'Hare. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "A Proposta"?

A poderosa editora de livros Margaret Tate (Sandra Bullock) se vê em apuros quando recebe o comunicado de deportação para o Canadá, seu país-natal. Sem saída, ela diz que está noiva do seu assistente, Andrew Paxton (Ryan Reynolds). Há anos ele é perseguido por Margaret e, para participar do plano, impõe algumas condições.

Veja o trailer do filme "A Proposta"

Informações do filme "A Proposta"

Título original: The Proposal
Classificação: 12 anos
Duração: 1h48min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: Comédia, Romance
Lançamento: 2009

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV Globo

Sessão da Tarde

sessão da tarde hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

VEM AÍ?

Faustão vai voltar à TV? Filho do apresentador revela planos de retorno após recuperação

Apesar das internações no passado, o apresentador João Silva revelou que o comunicador ainda ama estar ativo nas redes sociais

22.05.26 18h00

REPERCUSSÃO

BBB 26 tem final mais assistida do ano e alcança pico de comentários nas redes

Edição vencida por Ana Paula Renault lidera audiência do ano e registra maior volume de comentários da década

22.04.26 17h03

TELEVISÃO

TV Liberal completa 50 anos com reportagens premiadas e de repercussão nacional

Emissora paraense é reconhecida por reportagem de Jalília Messias sobre recuperação de manguezais na Amazônia

19.04.26 8h30

TELEVISÃO

Comediante do 'Porta dos Fundos' é contratado para 'em família', novo programa de Eliana

O programa estreia no dia 15 de março na Rede Globo

04.03.26 17h13

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Dona da “vagina mais bonita do Brasil” revela cuidados com a área íntima

Sabrina revelou suas rotinas de cuidados pessoais com a região íntima

22.02.25 0h00

rejuvenescida?

VÍDEO: Andressa Urach aparece irreconhecível após cirurgia na 'lata toda'

Técnica cirúrgica avançada reposiciona músculos da face e busca aparência natural; influenciadora detalhou recuperação real nas redes sociais

10.05.26 14h59

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (25/12)?

O filme “O Grinch” vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

25.12.25 11h00

CONHEÇA

Filha da atriz pornô Elisa Sanches também é criadora de conteúdo adulto? Veja aqui!

Gabriela Zito fala sobre carreira e destaca identidade independente

27.07.25 19h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda