Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (24/11)?
O filme “Mais Que Vencedores" vai ao ar logo após a reprise da edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (24/11), às 15h25, o filme "Mais Que Vencedores", dirigido por Alex Kendrick, com Arin Thompson, Cameron Arnet, Shari Wiedman e Priscilla Shirer. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "Mais Que Vencedores?" ?
O treinador John Harrison (Alex Kendrick), responsável pelo time de basquete do ensino médio, tem os sonhos arruinados quando a maior fábrica da cidade é fechada. Isso faz com que muitas famílias se mudem. John, relutante em mudar de esporte, se vê obrigado a treinar corredores. O que ele não imagina é que será unido a uma atleta inusitada.
Veja o trailer "Mais Que Vencedores?"
Informações do filme "Mais Que Vencedores?"
Título original: Overcomer
Classificação: 10 anos
Duração: 2h4min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: Esporte, Drama
Lançamento: 2019
Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.
