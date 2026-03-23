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Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (23/03)?

O filme "Quando Encontrei Você" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

'Quando Encontrei Você' é o filme da Sessão da Tarde de hoje. (Foto: Divulgação/ IMDB)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (23/03), às 15h25, o filme "Quando Encontrei Você", dirigido por Brian Baugh e estrelado por Rose Reid, Jedidiah Goodacre, e Katherine McNamara.

Qual a sinopse do filme "Quando Encontrei Você"?

Finley é uma talentosa aspirante a violinista. Certo dia, ela conhece Beckett, um famoso jovem estrela de cinema, a caminho de seu programa de intercâmbio universitário no exterior em uma pequena vila costeira na Irlanda. Um romance inesperado surge quando o galã Beckett lidera Finley em um despertar aventureiro, e ela o encoraja a assumir o controle de seu futuro, até que as pressões de seu estrelato se tornam um obstáculo.

Veja o trailer do filme "Quando Encontrei Você"

Informações do filme "Quando Encontrei Você"

  • Título original: Finding You
  • Classificação: 12 anos 
  • Duração: 1h59min
  • Nacionalidade: Estadunidense
  • Gênero: Comédia, Romance
  • Lançamento: 2021

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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