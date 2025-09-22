Capa Jornal Amazônia
Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (22/09)?

O filme "Somos Todos Iguais" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'A Viagem' na TV Globo

Gabrielle Borges
Somos Todos Iguais é o filme da Sessão da Tarde de hoje (22/09) (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (22/09), às 15h25, o filme "Somos Todos Iguais", dirigido por Michael Carney e estrelado por Greg Kinnear, Renée Zellweger, Djimon Hounsou. Confira a sinopse

Qual a sinopse do filme "Somos Todos Iguais"?

Deborah Hall (Renee Zellweger) é uma mulher religiosa que esta lutando contra um grave câncer. Casada com Ron (Greg Kinnear), um negociante de arte reconhecido internacionalmente, ela insiste para que o marido se aproxime de Denver (Djimon Hounsou), um perigoso mendigo com um passado de sofrimento e exploração. Para salvar seu casamento, Ron tenta fazer amizade com Denver, mas, os sonhos escondidos de Deborah podem enviá-los em uma direção incerta.

Veja o trailer do filme "Somos Todos Iguais"

Informações do filme "Somos Todos Iguais"

  • Título original: Same Kind Of Different As Me
  • Classificação: 14 anos 
  • Duração: 1h59min
  • Nacionalidade: Estadunidense
  • Gênero: Drama, melodrama
  • Lançamento: 2017

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

