Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (20)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (20/03), às 15h40, o filme "R.I.P.D. - Agentes Do Além", dirigido por Robert Schwentke e estrelado por Jeff Bridges, Ryan Reynolds, Kevin Bacon, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “R.I.P.D. - Agentes Do Além”, Nick Walker (Ryan Reynolds) é um policial que morreu a pouco tempo. Para sua surpresa, sua alma foi enviada para o Departamento Descanse em Paz, um espécie de agência que trabalha às escondidas na Terra. Por ter muita experiência, Nick é encaminhado novamente ao planeta Terra com um dever: trabalhar ao lado do veterano Roy Pulsipher (Jeff Bridges). Juntos, eles precisam encontrar a pessoa que assassinou Nick.

Veja o trailer de "R.I.P.D. - Agentes Do Além”

Título original: R.I.P.D.

Duração: 1h36min

Classificação: 12 anos

Gênero: Ação, Comédia, Fantasia

Lançamento: 27 de setembro de 2013

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)