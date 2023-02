Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (20)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (20/02), às 15h30, o filme "Os Incríveis", dirigido por Brad Bird e estrelado Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell, Spencer Fox, Jason Lee, Samuel L. Jackson, Elizabeth Peña entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme de animação "Os Incríveis", após o governo proibir o uso de superpoderes, o maior super-herói do planeta, o Sr. Incrível, vive de forma tranquila com sua família. Apesar de estar feliz com a vida que leva, o Sr. Incrível sente saudades da época em que vivia como super-herói, e sua maior chance de entrar novamente em ação surge quando um antigo inimigo volta a atacar a cidade. Mas agora ele precisa confiar no auxílio de toda a sua família para derrotar o vilão.

Veja o trailer de “Os Incríveis”

Duração: 2h03min

Classificação: Livre

Gênero: Ação, Comédia

Lançamento: 10 de dezembro de 2004

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)