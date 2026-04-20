Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (20/04)?
O filme "Que Horas Ela Volta?" vai ao ar logo após a exibição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (20/04), às 15h25, o filme "Que Horas Ela Volta?", dirigido por Anna Muylaert e interpretado por Regina Casé, Camila Márdila, Michel Joelsas. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "Que Horas Ela Volta?"
A pernambucana Val (Regina Casé) se mudou para São Paulo a fim de dar melhores condições de vida para sua filha Jéssica. Com muito receio, ela deixou a menina no interior de Pernambuco para ser babá de Fabinho, morando integralmente na casa de seus patrões. Treze anos depois, quando o menino (Michel Joelsas) vai prestar vestibular, Jéssica (Camila Márdila) lhe telefona, pedindo ajuda para ir a São Paulo, no intuito de prestar a mesma prova. Os chefes de Val recebem a menina de braços abertos, mas quando ela deixa de seguir certo protocolo, circulando livremente, como não deveria, a situação se complica.
Veja o trailer do filme "Que Horas Ela Volta?"
Informações do filme "Que Horas Ela Volta?"
Título original: Que Horas Ela Volta?
Classificação: 12 anos
Duração: 1h 52min
Nacionalidade: brasileira
Gênero: Drama
Lançamento: 2015
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
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