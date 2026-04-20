Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (20/04)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (20/04), às 15h25, o filme "Que Horas Ela Volta?", dirigido por Anna Muylaert e interpretado por Regina Casé, Camila Márdila, Michel Joelsas. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Que Horas Ela Volta?"

A pernambucana Val (Regina Casé) se mudou para São Paulo a fim de dar melhores condições de vida para sua filha Jéssica. Com muito receio, ela deixou a menina no interior de Pernambuco para ser babá de Fabinho, morando integralmente na casa de seus patrões. Treze anos depois, quando o menino (Michel Joelsas) vai prestar vestibular, Jéssica (Camila Márdila) lhe telefona, pedindo ajuda para ir a São Paulo, no intuito de prestar a mesma prova. Os chefes de Val recebem a menina de braços abertos, mas quando ela deixa de seguir certo protocolo, circulando livremente, como não deveria, a situação se complica.

Veja o trailer do filme "Que Horas Ela Volta?"

Informações do filme "Que Horas Ela Volta?"

Título original: Que Horas Ela Volta?

Classificação: 12 anos

Duração: 1h 52min

Nacionalidade: brasileira

Gênero: Drama

Lançamento: 2015

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)