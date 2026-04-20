Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (20/04)?

O filme "Que Horas Ela Volta?" vai ao ar logo após a exibição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

Longa faz reflexões profundas sobre desigualdades e relações de trabalho (Divulgação/ Pandora Filmes)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (20/04), às 15h25, o filme "Que Horas Ela Volta?", dirigido por Anna Muylaert e interpretado por Regina Casé, Camila Márdila, Michel Joelsas. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Que Horas Ela Volta?"

A pernambucana Val (Regina Casé) se mudou para São Paulo a fim de dar melhores condições de vida para sua filha Jéssica. Com muito receio, ela deixou a menina no interior de Pernambuco para ser babá de Fabinho, morando integralmente na casa de seus patrões. Treze anos depois, quando o menino (Michel Joelsas) vai prestar vestibular, Jéssica (Camila Márdila) lhe telefona, pedindo ajuda para ir a São Paulo, no intuito de prestar a mesma prova. Os chefes de Val recebem a menina de braços abertos, mas quando ela deixa de seguir certo protocolo, circulando livremente, como não deveria, a situação se complica.

Veja o trailer do filme "Que Horas Ela Volta?"

Informações do filme "Que Horas Ela Volta?"

Título original: Que Horas Ela Volta?
Classificação: 12 anos
Duração: 1h 52min
Nacionalidade: brasileira
Gênero: Drama
Lançamento: 2015

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tv Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

TELEVISÃO

TV Liberal completa 50 anos com reportagens premiadas e de repercussão nacional

Emissora paraense é reconhecida por reportagem de Jalília Messias sobre recuperação de manguezais na Amazônia

19.04.26 8h30

TELEVISÃO

Comediante do 'Porta dos Fundos' é contratado para 'em família', novo programa de Eliana

O programa estreia no dia 15 de março na Rede Globo

04.03.26 17h13

VITÓRIA

Thais Sousa coloca o Pará na final da 'Dança dos Famosos 2025'; Manu Bahtidão também se classifica

Final será no próximo domingo (7), com apresentações de samba e valsa

30.11.25 20h36

SERIADO

'Stranger Things': Quando saem os próximos episódios?

Os próximos episódios semanalmente até o fim do ano

27.11.25 9h28

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB 26

Terminaram? Veja por que Marina Sena não apareceu na final do BBB 26 com Juliano Floss

Ausência da cantora na grande final chamou atenção dos fãs e gerou questionamentos sobre o relacionamento

22.04.26 0h59

BBB

Quanto Ana Paula, Juliano e Milena ganharam no BBB 26? Descubra os valores

Ao longo da edição, os participantes também tiveram a chance de acumular outros ganhos

22.04.26 9h01

OPINIÃO

Milena questiona presença de representante de mães na final do BBB 26 e expõe situação externa

Segundo a participante, a mulher em questão nunca a convidou para festas

22.04.26 9h13

ALERTA DE FOFURA

Bebê fã do Guns N' Roses tenta realizar sonho antes de show em Belém

Minifã paraense de 1 ano mobiliza campanha para chamar atenção do baixista Duff antes de show no Mangueirão, no dia 25 de abril

22.04.26 6h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda