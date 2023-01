Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (16)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (16/01), às 15h30, o filme de animação "Shrek Terceiro", dirigido por Chris Miller e estrelado por Mike Myers, Eddie Murphy, Antonio Banderas e Cameron Diaz. Confira a sinopse.

VEJA MAIS

Qual é a sinopse do filme "Shrek Terceiro"?

Com a morte repentina do rei Harold, pai de Fiona, Shrek precisa ser urgentemente coroado rei. Contando com a ajuda de Burro e o Gato de Botas, o ogro precisa encontrar alguém para substituí-lo para tornar-se o soberano do reino Tão, Tão Distante.

Veja o trailer

Confira curiosidades do filme "Shrek Terceiro"

​A equipe responsável pela animação decidiu visitar escolas para observar os gestos dos adolescentes, para servirem como inspiração para os alunos da Academia Worcestershire e do personagem Artie;

Para o terceiro filme da franquia, foram criados 82 ambientes diferentes, apenas 15 foram reaproveitados dois dois filmes anteriores;

No filme, a música tocada pela banda marcial da Academia Worcestershire foi tocada pela banda do colégio John Burroughs, que fica em Los Angeles.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)