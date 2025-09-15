Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (15/09)?
O filme "Quando Encontrei Você" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (15/09), às 15h25, o filme "Quando Encontrei Você", dirigido por Brian Baugh e estrelado por Rose Reid, Jedidiah Goodacre, Katherine McNamara. Confira a sinopse
Qual a sinopse do filme "Quando Encontrei Você"?
Finley é uma talentosa aspirante a violinista. Um dia, conhece Beckett, um famoso jovem estrela de cinema, a caminho de seu programa de semestre universitário no exterior em uma pequena vila costeira na Irlanda. Um romance inesperado surge quando o galã Beckett lidera Finley em um despertar aventureiro, e ela o encoraja a assumir o controle de seu futuro, até que as pressões de seu estrelato atrapalhem.
Veja o trailer do filme "Quando Encontrei Você"
Informações do filme "Quando Encontrei Você"
- Título original: Finding You
- Classificação: 12 anos
- Duração: 1h59min
- Nacionalidade: Estadunidense
- Gênero: Comédia, Romance
- Lançamento: 2021
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
