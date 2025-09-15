Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (15/09)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (15/09), às 15h25, o filme "Quando Encontrei Você", dirigido por Brian Baugh e estrelado por Rose Reid, Jedidiah Goodacre, Katherine McNamara. Confira a sinopse

Qual a sinopse do filme "Quando Encontrei Você"?

Finley é uma talentosa aspirante a violinista. Um dia, conhece Beckett, um famoso jovem estrela de cinema, a caminho de seu programa de semestre universitário no exterior em uma pequena vila costeira na Irlanda. Um romance inesperado surge quando o galã Beckett lidera Finley em um despertar aventureiro, e ela o encoraja a assumir o controle de seu futuro, até que as pressões de seu estrelato atrapalhem.

Veja o trailer do filme "Quando Encontrei Você"

Informações do filme "Quando Encontrei Você"

Título original: Finding You

Finding You Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h59min

1h59min Nacionalidade: Estadunidense

Estadunidense Gênero: Comédia, Romance

Comédia, Romance Lançamento: 2021

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)