Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (13)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (10/02), às 15h35, o filme de ação "O Livro do Amor", dirigido por Bill Purple e estrelado por Jessica Biel, Maisie Williams, Mary Steenburgen, Orlando Jones entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “O Livro do Amor”, o quieto arquiteto Henry (Jason Sudeikis) tem dificuldade em seguir em frente e encontrar um sentido para a vida depois da perda recente de sua esposa Penny (Jessica Biel). Até que ele conhece Millie (Maise Williams), uma jovem que decidiu fugir de casa, a mesma que sua esposa uma vez mencionou à ele que gostaria de ajudá-la. No começo, Millie não confia muito em Henry, mas logo começa a depositar confiança no viúvo e concorda em construir uma jangada para atravessar o Atlântico, para tentar fugir do passado. Nisso, os dois começam a se ajudar e curarem um ao outro sobre as adversidades e tristezas que carregam.

Veja o trailer de “O Livro do Amor”

Duração: 1h46min

Classificação: 14 anos

Gênero: Drama

Lançamento: 2016

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)