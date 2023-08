Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (07)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (07/08), às 15h25, o filme "Madagascar 3: Os Procurados", dirigido por Tom McGrath, Conrad Vernon, Eric Darnell e com dublagem brasileira de Alexandre Moreno, Felipe Grinnan, Heloisa Perissé, Ricardo Juarez, Guilherme Briggs, Ricardo Schnetzer, Marcos Frota, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Madagascar 3: Os Procurados"?

No filme “Madagascar 3: Os Procurados", Alex, Marty, Melman, Glória, rei Julian e os pinguins saem do continente africano em direção à Europa. Nessa viagem, eles acabam em Mônaco, onde passam a ser perseguidos por uma agente de controle animal totalmente obcecada e com sede de captura dos animais. Ao tentarem fugir dela, o grupo encontram um circo, que está passando por uma difícil crise. Sabendo que uma das apresentações será na cidade de Nova York, onde fica o zoológico-casa deles, o grupo passa a ajudá-los.

Veja o trailer de "Madagascar 3: Os Procurados"

Informações do filme

Título original: Madagascar 3: Europe's Most Wanted

Duração: 1h33min

Classificação: Livre

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Animação, Aventura, Comédia

Lançamento: 7 de junho de 2012

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor OLiberal.com, Felipe Saraiva)