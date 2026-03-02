Capa Jornal Amazônia
Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (02/03)?

O filme "Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa" vai ao ar logo após novela "Terra Nostra”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa" é o filme de hoje (Reprodução)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (02/03), às 15h25, o filme Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa", dirigido por John Pasquin e estrelado por Sandra BullockErnie HudsonRegina King, Enrique Murciano, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme?

policial Gracie Hart (Sandra Bullock) tem sua vida de investigadora secreta tornada pública, já que ela ficou super famosa após ter combatido uma ameaça em um concurso de miss nos Estados Unidos, e isso não lhe agrada muito, pois a fama a impede de trabalhar sob disfarce. Devido a isso, ela é encaminhada para exercer, no meio policial, a única função que pode realizar no momento: representar o FBI nos programas de televisão.

Aos poucos, Gracie vai se acostumando e até gostando da vida de celebridade. Apelidada de "Barbie da agência", especialmente por sua nova colega Sam Fuller (Regina King), Gracie precisa voltar ao trabalho quando seus amigos Stan Fields, o apresentador do concurso de miss, e Cheryl Frazier (Heather Burns), a miss que venceu o concurso, são raptados em Las Vegas. Sem querer arriscar perder a famosa policial como o “rosto do FBI”, a agência a envia para uma conferência na cidade junto de Sam, sua guarda-costas, para resolverem o caso.

Veja o trailer do filme "Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa"

 

Informações do filme "Miss Simpatia 2 - Armada e Poderosa"

Nacionalidade: Estadunidense
Duração: 1h55min
Classificação: 10 anos
Gênero: Ação, Comédia, Policial
Lançamento: 2005

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

