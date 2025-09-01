Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (01/09)?
O filme "Jogada Certa" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (01/09), às 15h25, o filme "Jogada Certa", por Sanaa Hamri e interpretado por Queen Latifah, Common, Pam Grier, Paula Patton, Michael Landes, Laz Alonso, entre outros. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Jogada Certa", ?
No filme “Jogada Certa”, a fisioterapeuta Leslie Wright (Queen Latifah) nunca conseguiu namorar porque os homens sempre a enxergam como uma boa amiga. Ela, que é super fã de basquete, recebe como paciente Scott McKnight (Common), um grande astro do esporte. Em tratamento em tempo integral, ela ajuda o atleta com um procedimento que vise sua volta às quadras, algo que muitos duvidem que possa acontecer. Durante este processo, os dois percebem que há algo mais entre eles além do relacionamento entre profissional da saúde e paciente.
Veja o trailer do filme "Jogada Certa"
Informações do filme "Jogada Certa"
- Título original: Just Wright
- Classificação: 10 anos
- Duração: 1h40min
- Nacionalidade: Estadunidense
- Gênero: Comédia, Romance
- Lançamento: 2010
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA