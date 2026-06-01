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Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (01/06)?

O filme "Juntos e Enrolados " vai ao ar logo após a edição especial da novela "Além do Tempo", na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Juntos e Misturados" é o filme da Sessão da Tarde de hoje (Divulgação/ Globo Filmes)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (01/06), às 15h25, o filme "Juntos e Enrolados", dirigido por Eduardo Vaisman, Rodrigo Van Der Put e interpretado por Cacau Protásio, Rafael Portugal, Evelyn Castro. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Juntos e Enrolados"?

Em Juntos e Enrolados, após dois anos de união e muito planejamento financeiro, Júlio (Rafael Portugal) e Daiana (Cacau Protásio) finalmente alcançam o sonho de realizar a tão esperada festa de casamento para, assim, se casarem na igreja como manda o figurino. Tudo parece estar indo bem, até que o noivo recebe uma mensagem em seu celular antes da cerimônia começar. Uma confusão generalizada acontece logo antes do tão esperado momento do "Sim", e todos os planos parecem ir por água abaixo. O casamento pode até ser cancelado, mas a festa precisa continuar e, nessa comédia, o casal e todos os convidados vão dar, cada um com seu jeito, uma maneira de lidar com a situação - e tentar não deixar tudo sair do controle.

Veja o trailer do filme "Juntos e Enrolados"

Informações do filme "Juntos e Enrolados"

Título original: Juntos e Enrolados
Classificação: 12 anos
Duração: 1h25min
Nacionalidade: brasileira
Gênero: comédia
Lançamento: 2022

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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