Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (4)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (04/01), às 15h25, o filme "Uma Noite No Museu", dirigido por Shawn Levy e interpretado por Ben Stiller, Robin Williams, Dick van Dyke, Carla Gugino, Bill Cobbs e Owen Wilson. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Larry é o novo segurança do Museu de História Natural de Nova York e justo quando começa a trabalhar no local ele descobre que todas as peças em exibição, incluindo um dinossauro gigantesco, ganham vida assim que os visitantes vão embora.

Informações do filme

Título original: Night at the Museum

Classificação: livre

Duração: 1h48min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: comédia

Lançamento: 2006

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)