Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (30/10)

O filme “Soul Surfer - Coragem de Viver” vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

“Soul Surfer - Coragem de Viver” é o filme da Sessão da Tarde de hoje (30/10). (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (30/10), às 15h25, o filme "Soul Surfer - Coragem de Viver”, dirigido por Sean McNamara e interpretado por AnnaSophia Robb, Dennis Quaid, Helen Hunt. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Soul Surfer - Coragem de Viver”?

Bethany Hamilton (AnnaSophia Robb) nasceu praticamente na praia e é uma jovem e premiada surfista. Ao ser atacada por um tubarão, ela perde o braço esquerdo, mas conta com o apoio dos pais (Dennis Quaid e Helen Hunt), da melhor amiga Sarah (Carrie Underwood) e dos fãs para voltar a cair na água

Veja o trailer do filme "Soul Surfer - Coragem de Viver”

Informações do filme "Soul Surfer - Coragem de Viver”

Título original: Soul Surfer
Classificação: 12 anos
Duração: 1h46min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero:  Drama, biografia
Lançamento: 2011

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV Globo

sessão da tarde

filme de hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

TELEVISÃO

Odete Roitman não morreu? Internautas do Grupo Liberal apostam em novo desfecho para ‘Vale Tudo'

Remake da novela mantém público em suspense enquanto último capítulo se aproxima

17.10.25 20h29

TELEVISÃO

TV Liberal estreia série ‘Horizonte Amazônia’ com foco em soluções para o clima no ano da COP 30

O primeiro episódio destaca a importância dos manguezais para o equilíbrio climático e o trabalho de comunidades na recuperação dessas áreas

17.10.25 19h57

CULTURA

Paraense Daniel Sobral é finalista do programa ‘Estrela da Casa’

Cantor de Benevides está entre os quatro finalistas do reality musical, que encerra a temporada na próxima segunda-feira (6)

03.10.25 23h18

COMPETIÇÃO

Dança dos Famosos inicia nova fase com ritmo de forró e Manu Bahtidão entre os destaques

Etapa reúne 14 famosos divididos em dois grupos e terá final marcada para dezembro

07.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

GUIA COMPLETO

Saiba tudo sobre o Global Citizen Festival: horários, ingressos, regras e como acessar o evento

Evento será realizado neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão, em Belém; confira tudo que você precisa saber antes de ir

01.11.25 13h40

ANITTA EM BELÉM

Fãs de Anitta já formam fila para o show no Global Citizen: Amazônia em Belém; veja foto

Fila de fãs em frente ao principal estádio da capital mostra expectativa para o show de cantora pop no festival.

01.11.25 12h16

GLOBAL CITIZEN

Vazou? Lista de ordem de apresentação do Global Citizen circula na web; veja

Evento internacional realizado nesta sábado (1º) reúne grandes nomes da música nacional e mundial no Parque da Cidade, com apresentações de Anitta, Gilberto Gil, Seu Jorge, Gaby Amarantos, Charlie Puth e Chris Martin

01.11.25 12h38

QUE TAL?

Anitta dá 'spoiler' de parte do figurino que vai usar no Global Citizen, em Belém; veja o look

Apresentação acontece no sábado (1º) no estádio do Mangueirão, em evento com grandes nomes da música

31.10.25 23h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda