Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (30/10)
O filme “Soul Surfer - Coragem de Viver” vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (30/10), às 15h25, o filme "Soul Surfer - Coragem de Viver”, dirigido por Sean McNamara e interpretado por AnnaSophia Robb, Dennis Quaid, Helen Hunt. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "Soul Surfer - Coragem de Viver”?
Bethany Hamilton (AnnaSophia Robb) nasceu praticamente na praia e é uma jovem e premiada surfista. Ao ser atacada por um tubarão, ela perde o braço esquerdo, mas conta com o apoio dos pais (Dennis Quaid e Helen Hunt), da melhor amiga Sarah (Carrie Underwood) e dos fãs para voltar a cair na água
Informações do filme "Soul Surfer - Coragem de Viver”
Título original: Soul Surfer
Classificação: 12 anos
Duração: 1h46min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: Drama, biografia
Lançamento: 2011
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
