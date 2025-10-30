Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (30/10)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (30/10), às 15h25, o filme "Soul Surfer - Coragem de Viver”, dirigido por Sean McNamara e interpretado por AnnaSophia Robb, Dennis Quaid, Helen Hunt. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Soul Surfer - Coragem de Viver”?

Bethany Hamilton (AnnaSophia Robb) nasceu praticamente na praia e é uma jovem e premiada surfista. Ao ser atacada por um tubarão, ela perde o braço esquerdo, mas conta com o apoio dos pais (Dennis Quaid e Helen Hunt), da melhor amiga Sarah (Carrie Underwood) e dos fãs para voltar a cair na água

Veja o trailer do filme "Soul Surfer - Coragem de Viver”

Informações do filme "Soul Surfer - Coragem de Viver”

Título original: Soul Surfer

Classificação: 12 anos

Duração: 1h46min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Drama, biografia

Lançamento: 2011

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)