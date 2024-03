Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (28)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (28/03), às 15h25, o filme "À Procura da Felicidade", dirigido por Gabriele Muccino e interpretado por Will Smith, Jaden Smith, Thandie Newton, Brian Howe, James Karen e Dan Castellaneta. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

A família de Chris Gardner (Will Smith) enfrenta sérios problemas financeiros. Após ser deixado por sua esposa, Linda (Thandie Newton), ele precisa cuidar do filho de 5 anos, Christopher (Jaden Smith). Agora, Chris tenta usar suas habilidades como vendedor para conseguir um emprego melhor, com um salário mais alto. Ele consegue entrar em um programa de estágios de uma corretora de ações importante, mas não recebe pelo trabalho. Chris tem esperança de ser contratado futuramente, entretanto, os problemas financeiros não podem esperar. Junto ao filho, ele dorme em abrigos, estações de metrô e banheiros, enquanto, cheio de esperança, luta por uma vida mais digna.

Informações do filme

Título original: The Pursuit Of Happyness

Classificação: Livre

Duração: 1h57min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Drama

Lançamento: 2006