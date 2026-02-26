Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (26/02)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (26/02), às 15h25, o filme de ação "4x100 - Correndo Por Um Sonho", dirigido por Tomás Portella e estrelado por Cintia Rosa, Thalita Carauta, Priscila Steinman. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "4x100 - Correndo Por Um Sonho”?

Em Correndo por um Sonho, uma derrota na final Olímpica do revezamento 4×100 marca a vidas das atletas e, três anos depois, a responsável pela eliminação, Maria Lúcia, continua sendo o foco no atletismo atletismo e na mídia. Já Adriana, que trabalhou duro na competição, tornou-se uma atleta frustrada de pequenas lutas de MMA. Em 2020, elas se encontram e possuem uma nova chance de reescrever a história nas Olimpíadas de Tóquio.

Veja o trailer do filme "4x100 - Correndo Por Um Sonho”

Informações do filme "4x100 - Correndo Por Um Sonho”

Título Original: 4x100 - Correndo Por Um Sonho

Duração: 1h46min

Classificação: 14 anos

Gênero: Drama, esporte

Lançamento: 2021

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)