Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (25/09)

A Tv Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (25/09), às 15h25, o filme "A 100 Passos de um Sonho", dirigido por Lasse Hallström e estrelado por Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "A 100 Passos de um Sonho"?

A 100 Passos de um Sonho se passa no sul da França. Madame Mallory (Helen Mirren) é uma respeitada e autoritária dona de um restaurante estrelado no famoso guia Michelin que está cada vez mais preocupada com um estabelecimento indiano, concorrente, que abriu do outro lado da rua do seu empreendimento. Ela trava uma verdadeira guerra contra o vizinho, mas aos poucos conhece o filho do seu adversário, Hassan Kadam (Manish Dayal), um garoto com verdadeiro talento para a culinária. Os dois tornam-se amigos, e Mallory passa a guiá-lo pelos conhecimentos da refinada gastronomia francesa, sem abandonar a tradição indiana, encorajando-o a alçar voos muito mais altos

Veja o trailer do filme "A 100 Passos de um Sonho"

Informações do filme"A 100 Passos de um Sonho"

Título original : The Hundred-Foot Journey

: The Hundred-Foot Journey Classificação: 10 anos

10 anos Duração: 2h33min

2h33min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: comédia, família

comédia, família Lançamento: 2014

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)