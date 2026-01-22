Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (22/01)?
O filme "Pluft, O Fantasminha" vai ao ar logo após a edição especial da novela Terra Nostra na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (22/01), às 15h25, o filme "Pluft, O Fantasminha", dirigido por Rosane Svartman e estrelado por Lolla Belli, Cleber Salgado, Arthur Aguiar. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Pluft, O Fantasminha"?
A menina Maribel e o fantasma que morre de medo de gente desenvolvem uma inesperada amizade. Um dia, ela é sequestrada pelo pirata Perna de Pau, que quer usá-la para achar o tesouro deixado pelo seu avô, o falecido Capitão Bonança Arco-íris. Na casa abandonada onde o velho morou, Maribel espera pela ajuda dos marinheiros Sebastião, João e Juliano, muito amigos do velho capitão, que saem em uma atrapalhada busca pela garota.
Veja o trailer do filme "Pluft, O Fantasminha"
Informações do filme "Pluft, O Fantasminha"
- Título original: Pluft, O Fantasminha
- Classificação: Livre
- Duração: 1h28min
- Nacionalidade: brasileira
- Gênero: aventura/família
- Lançamento: 2022
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)
