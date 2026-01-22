Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (22/01)?

O filme "Pluft, O Fantasminha" vai ao ar logo após a edição especial da novela Terra Nostra na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Pluft, O Fantasminha" ´é o filme de hoje (Divulgação/Globo Filmes)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (22/01), às 15h25, o filme "Pluft, O Fantasminha", dirigido por Rosane Svartman e estrelado por Lolla Belli, Cleber Salgado, Arthur Aguiar. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Pluft, O Fantasminha"?

A menina Maribel e o fantasma que morre de medo de gente desenvolvem uma inesperada amizade. Um dia, ela é sequestrada pelo pirata Perna de Pau, que quer usá-la para achar o tesouro deixado pelo seu avô, o falecido Capitão Bonança Arco-íris. Na casa abandonada onde o velho morou, Maribel espera pela ajuda dos marinheiros Sebastião, João e Juliano, muito amigos do velho capitão, que saem em uma atrapalhada busca pela garota.

Veja o trailer do filme "Pluft, O Fantasminha"

Informações do filme "Pluft, O Fantasminha"

  • Título original: Pluft, O Fantasminha
  • Classificação: Livre
  • Duração: 1h28min
  • Nacionalidade: brasileira
  • Gênero: aventura/família
  • Lançamento: 2022

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

