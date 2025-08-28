Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (28/08)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (28/08), às 15h25, o filme "A Cinco Passos de Você", dirigido por Justin Baldoni e interpretado por Haley Lu Richardson, Cole Sprouse e Moises Arias. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "A Cinco Passos de Você"?

Stella Grant (Haley Lu Richardson) tem 16 anos e sofre com fibrose cística. A doença faz com que a adolescente passe a maior parte do seu tempo no hospital, com tratamentos e acompanhamento médico. Quando conhece Will Newman (Cole Sprouse), um garoto que compartilha da mesma doença, a atração entre os dois é imediata. Entretanto, por questões de saúde, Stella e Will precisam manter a distância. Enquanto ela pensa em quebrar regras para se aproximar de Will, ele se rebela contra o que lhe é imposto.

Veja o trailer do filme "A Cinco Passos de Você"?

Informações do filme "A Cinco Passos de Você"?

Título original: Five Feet Apart

Classificação: 12 anos

Duração: 1h57min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Romance, Drama

Lançamento: 2019

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)