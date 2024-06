Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (20)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (20/06), às 15h25, o filme "Ramona e Beezus", dirigido por Elizabeth Allen e interpretado por Bridget Moynahan, Josh Duhamel, Sandra Oh, Selena Gomez e Joey King. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

A pequena Ramona (Joey King) adora aprontar. Na terceira série da escola, a menina arruma encrenca com quase todos, inclusive com sua irmã mais velha, Beezus (Selena Gomez). Enquanto cuida de Ramona, Beezus tenta se enturmar no primeiro ano do colegial. Por meio da imaginação e do senso de aventura, a irmã mais velha tenta convencer a caçula a ajudar nas finanças de casa, já que o pai delas perdeu o emprego.

Informações do filme

Título original: Ramona and Beezus

Classificação: Livre

Duração: 1h43min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Família, Comédia

Lançamento: 2010