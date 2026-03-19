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Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (19/03)?

O filme "Velocidade Máxima" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Velocidade Máxima" é o filme de hoje da Sessão da Tarde (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (19/03), às 15h25, o filme "Velocidade Máxima", dirigido por Jan de Bont e estrelado por Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Jeff Daniels, Joe Morton, Alan Ruck. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Velocidade Máxima"?

Em Los Angeles, o psicopata Howard Payne (Dennis Hopper) colocou uma bomba em um ônibus, que explodirá caso a velocidade do veículo seja inferior a 80 km/h. Assim Jack Traven (Keanu Reeves), um policial, entra no veículo já em movimento e explica a situação aos passageiros, mas um deles, que tinha cometido algum tipo de crime, sente-se perseguido e acaba provocando um tiro acidental, que fere o motorista. Isto força o policial a pedir que Annie Porter (Sandra Bullock), uma passageira, dirija sem deixar cair a velocidade ou todos morrerão, enquanto a polícia tenta encontrar um meio de desarmar a bomba.

Veja o trailer do filme "Velocidade Máxima"

Informações do filme "Velocidade Máxima"

  • Título original: Speed
  • Classificação: 14 anos
  • Duração: 1h56min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: ação
  • Lançamento: 1994

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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