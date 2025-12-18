Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (18/12)?

O filme “Pai em Dose Dupla 2" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra" na Tv Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Pai em Dose Dupla 2" é o filme de hoje (18/12). (Reprodução)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (18/12), às 15h25, o filme "Pai em Dose Dupla 2", dirigido por Chris Dowling e interpretado por Linda Cardellini, Mel Gibson, Will Ferrell, **John** Lithgow e Mark Wahlberg. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme “Pai em Dose Dupla 2"?

Pacífico, Brad (Will Ferrell) é padrasto dos filhos de Sarah (Linda Cardellini). Antes, ele teve que enfrentar uma batalha pelo carinho das crianças com Dusty (Mark Wahlberg), o pai biológico. Agora, a luta é outra: seu pai, Don (John Lithgow), e o avô paterno dos enteados, Kurt (Mel Gibson), são grandes rivais.

Veja o trailer do filme “Pai em Dose Dupla 2"

Informações do filme “Pai em Dose Dupla 2"

Título original: Daddy's Home 2
Classificação: 12 anos
Duração: 1h40min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: Comédia, Drama
Lançamento: 2017

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

VITÓRIA

Thais Sousa coloca o Pará na final da 'Dança dos Famosos 2025'; Manu Bahtidão também se classifica

Final será no próximo domingo (7), com apresentações de samba e valsa

30.11.25 20h36

SERIADO

'Stranger Things': Quando saem os próximos episódios?

Os próximos episódios semanalmente até o fim do ano

27.11.25 9h28

TELEVISÃO

TV Liberal exibe edição especial do Sons do Pará dedicada à música gospel

A gravação será realizada no bairro do Guamá, com entrada gratuita ao público

18.11.25 12h01

TELEVISÃO

Odete Roitman não morreu? Internautas do Grupo Liberal apostam em novo desfecho para ‘Vale Tudo'

Remake da novela mantém público em suspense enquanto último capítulo se aproxima

17.10.25 20h29

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Maisa tieta Luan Santana durante jogo do Corinthians na NeoQuímica Arena

Atriz esteve no estádio na última quarta-feira (18) e compartilhou registros ao lado do cantor nas redes sociais

18.12.25 13h04

BELÉM

Estudantes universitários que atuaram na COP 30 denunciam calote

Grupo de 40 alunos esperam receber pagamento a cargo de um instituto, quase um mês depois de realização do evento internacional em Belém

17.12.25 17h05

Eita!

Zé Felipe reage após Ana Castela ser chamada de “sapatão” por influenciadora

A gravação foi feita pela influenciadora Vivi Wanderley e amigas

16.12.25 22h46

arrependeu?

Zezé Di Camargo se desculpa com família Abravanel após vídeo com críticas ao SBT

Após receber críticas e ter a exibição de seu especial cancelado pelo SBT, o cantor se desculpou nesta terça-feira

16.12.25 19h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda