Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (17/04)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (17/04), às 15h25, o filme "Chef", dirigido por Jon Favreu e estrelado por Jon Favreau, John Leguizamo, Sofía Vergara. Confira a sinopse:

VEJA MAIS



Qual a sinopse do filme Chef?

Carl Casper (Jon Favreau) é o chef de um restaurante badalado de Los Angeles, mas volta e meia enfrenta problemas com o dono do local (Dustin Hoffman) por querer inovar no cardápio ao invés de fazer sempre os pratos mais pedidos pelos clientes. Um dia, um renomado crítico gastronômico (Oliver Platt) vai ao restaurante e publica uma crítica bastante negativa, baseada justamente no fato do cardápio ser pouco criativo. Furioso, Casper vai tirar satisfação com ele e acaba demitido. Pior: a briga vai parar na internet e se torna viral, o que lhe fecha as portas nos demais restaurantes. Sem saída, ele recebe a ajuda de sua ex-esposa (Sophia Vergara) para reiniciar a vida no comando de um trailer de comida.

Veja o trailer:

Informações do filme Chef

Título Original: Chef

Chef Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h54m

1h54m Nacionalidade: norte-americano

norte-americano Gênero: Drama, Família

Drama, Família Lançamento: 2014

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)