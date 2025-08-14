Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (14/08)?

O filme "Superação - O Milagre da Fé" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

" Superação - O Milagre da Fé" é o filme de hoje, quinta-feira (14/08), da Sessão da Tarde (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (14/08), às 15h25, o filme "Superação - O Milagre da Fé", dirigido por Roxann Dawson e estrelado por Josh Lucas, Mike Colter, Topher Grace, Chrissy Metz .Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme" Superação - O Milagre da Fé"?

Em Superação - O Milagre da Fé, John Smith, um menino de 14 anos, passeava com a família em uma manhã de inverno no Lago St Louis, no Missouri, quando, acidentalmente, sofreu uma queda no lago congelado e se afogou. Ao chegar ao hospital, os médicos tentaram de tudo, mas John foi considerado morto por mais de 60 minutos até que sua mãe, Joyce Smith, juntou todas as suas forças e pediu a Deus para que seu filho sobrevivesse. Sua prece poderosa foi responsável por um milagre inédito.

Veja o trailer do filme "Superação - O Milagre da Fé"

Informações do filme "Superação - O Milagre da Fé"

  • Título original: Breakthrough
  • Classificação: 10 anos
  • Duração: 1h56min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: drama
  • Lançamento: 2019

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

