Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (14/08)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (14/08), às 15h25, o filme "Superação - O Milagre da Fé", dirigido por Roxann Dawson e estrelado por Josh Lucas, Mike Colter, Topher Grace, Chrissy Metz .Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme" Superação - O Milagre da Fé"?

Em Superação - O Milagre da Fé, John Smith, um menino de 14 anos, passeava com a família em uma manhã de inverno no Lago St Louis, no Missouri, quando, acidentalmente, sofreu uma queda no lago congelado e se afogou. Ao chegar ao hospital, os médicos tentaram de tudo, mas John foi considerado morto por mais de 60 minutos até que sua mãe, Joyce Smith, juntou todas as suas forças e pediu a Deus para que seu filho sobrevivesse. Sua prece poderosa foi responsável por um milagre inédito.

Veja o trailer do filme "Superação - O Milagre da Fé"

Informações do filme "Superação - O Milagre da Fé"

Título original : Breakthrough

: Breakthrough Classificação: 10 anos

10 anos Duração: 1h56min

1h56min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: drama

drama Lançamento: 2019

