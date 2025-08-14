Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (14/08)?
O filme "Superação - O Milagre da Fé" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (14/08), às 15h25, o filme "Superação - O Milagre da Fé", dirigido por Roxann Dawson e estrelado por Josh Lucas, Mike Colter, Topher Grace, Chrissy Metz .Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme" Superação - O Milagre da Fé"?
Em Superação - O Milagre da Fé, John Smith, um menino de 14 anos, passeava com a família em uma manhã de inverno no Lago St Louis, no Missouri, quando, acidentalmente, sofreu uma queda no lago congelado e se afogou. Ao chegar ao hospital, os médicos tentaram de tudo, mas John foi considerado morto por mais de 60 minutos até que sua mãe, Joyce Smith, juntou todas as suas forças e pediu a Deus para que seu filho sobrevivesse. Sua prece poderosa foi responsável por um milagre inédito.
Veja o trailer do filme "Superação - O Milagre da Fé"
Informações do filme "Superação - O Milagre da Fé"
- Título original: Breakthrough
- Classificação: 10 anos
- Duração: 1h56min
- Nacionalidade: norte-americana
- Gênero: drama
- Lançamento: 2019
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
