Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (13)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (13/04), às 15h30, o filme "Diário De Uma Paixão”, dirigido por Nick Cassavetes e interpretado por Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “Diário De Uma Paixão”, Duke, um dos internos de uma clínica geriátrica, relativamente está bem, lê para uma interna (com um quadro mais grave) a história de Allie Hamilton (Rachel McAdams) e Noah Calhoun (Ryan Gosling), um casal que se conheceram em um parque de diversões. Os pais dela, que nunca aprovaram a relação, separaram eles dois devido Noah ser um trabalhador comum que vem de uma família simples. Para evitar contato entre eles, Alie é mandada para bem longe. Todos os dias, por um ano, Noah escreveu cartas para a sua amada, que foram todas interceptadas pela mãe de Alie. Acreditando estar sendo ignorado, Noah escreve uma carta de despedida e tenta seguir sua vida. Alie, que esperava notícias de Noah, desiste do homem após 7 anos e conhece Lon Hammond Jr. (James Marsden), um oficial que serviu na 2ª Grande Guerra e é de uma família com boas condições financeiras. Já noiva de Lon, Alie acaba reencontrando Noah, e agora ela precisa escolher entre o noivo e seu primeiro amor.

Veja o trailer de “Diário De Uma Paixão”

Título original: The Notebook

Classificação: 14 anos

Duração: 2h03min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Drama, Romance

Lançamento: 13 de agosto de 2004

(*Gabriel Bentes, sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)