Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (10)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (10/11), às 15h30, o filme "Depois Da Terra", dirigido por M. Night Shyamalan e estrelado por Kristofer Hivju, Zoe Kravitz, Glenn Morshower, Sophie Okonedo, Will Smith e Jaden Smith. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Depois Da Terra"?

Pai e filho embarcam juntos em uma viagem espacial, mas uma chuva de asteróide obriga a dupla a fazer um pouso forçado na Terra, planeta que há 1.000 anos não possui mais vida humana. O filho Kitai passa a enfrentar desafios para buscar o sinalizador, sua única solução para retornar para casa.

Veja o trailer

Confira curiosidades do filme “Depois Da Terra”

- É o segundo filme onde Will Smith contracena ao lado do filho Jaden Smith, que interpreta o personagem Kitai. A dupla contracenou anteriormente no filme "À Procura da Felicidade", em 2006;

- O filme é produzido pelo também protagonista Will Smith, que dá vida ao personagem Cypher;

- A ideia inicial para a trama seria um pai e seu filho indo a um acampamento, mas durante o percurso, ambos sofrem um acidente de carro e precisam de ajuda.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)