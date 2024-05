Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (09)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (09/05), às 15h25, o filme "Doze é Demais 2", dirigido por Adam Shankman e interpretado por Steve Martin, Bonnie Hunt, Carmem Electra, Hilary Duff, Eugene Levy e Tom Welling. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Tom (Steve Martin) e Kate Baker (Bonnie Hunt) têm 12 filhos. Com alguns deles já crescidos, o casal precisa lidar com o distanciamento. Nora (Piper Perabo) se casou com Bud (Jonathan Bennett) e, durante a espera do primeiro filho, está organizando a mudança para outra cidade. Lorraine (Hilary Duff) também planeja se mudar, para Nova York, já que concluiu a faculdade. Tom deseja reunir a família toda novamente e propõe uma temporada de férias em uma casa à beira do lago, onde já foram anteriormente. Após relutarem, todos aceitam e vão, mas Tom é surpreendido com um reencontro. Lá, o pai da família Baker se depara com Jimmy Murtaugh (Eugene Levy), um homem competitivo, pai de uma família grande e que discorda do modo como Tom educa seus filhos.

Informações do filme

Título original: Cheaper by the Dozen 2

Classificação: Livre

Duração: 1h34min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Família, Comédia

Lançamento: 2005