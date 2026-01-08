Capa Jornal Amazônia
Televisão

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (08/01)?

O filme "Tô Ryca" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

Gabrielle Borges
"Tô Ryca" é o filme de hoje da Sessão da Tarde (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (08/01), às 15h25, o filme "Tô Ryca", dirigido por Pedro Antonio e estrelado por Samantha Schmütz, Katiuscia Canoro e Marcelo Adnet. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Tô Ryca"?

Selminha (Samantha Schmütz) é uma frentista que tem a chance de deixar seus dias de pobreza para trás ao descobrir uma herança de família. Mas para conseguir colocar a mão nessa grana, ela terá que cumprir o desafio lançado por seu tio: precisa gastar R$ 30 milhões em 30 dias, sem acumular nada e nem contar para ninguém. Mas, nessa louca maratona, ela vai acabar descobrindo que tem coisas que o dinheiro não compra.

image Filmes brasileiros baseados em fatos reais


image Filmes com protagonistas mulheres são os mais buscados na Internet por brasileiros
'Capitã Marvel', 'Frozen' e 'Moana' lideram o ranking de estudo que avalia pesquisas desde 2017

Veja o trailer do filme "Tô Ryca"

Informações do filme "Tô Ryca"

  • Título original: Tô Ryca
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 1h50min
  • Nacionalidade: brasileira
  • Gênero: comédia
  • Lançamento: 2016

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

