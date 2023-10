Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (05)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde desta quinta-feira (05/10), às 15h25, o filme "Pegando Fogo", dirigido por John Wells e estrelado por Bradley Cooper, Sienna Miller e Daniel Brühl, entre outros. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse de "Pegando Fogo"?

No filme “Pegando Fogo", Adam Jones é um chefe de cozinha que já foi um dos mais respeitados de Paris, mas devido seu envolvimento com drogas e álcool, sua carreira gastronômica foi por água abaixo. Após um período de isolamento em Nova Orleans, ele decide retomar o estrelato no segmento e conquistar a sonhada terceira estrela no badalado guia Michelin de restaurantes. Veja o trailer:..

Veja o trailer de “Pegando Fogo”

Título original: Burnt

Classificação: 12 anos

Duração: 1h42min

Nacionalidade: EUA

Gênero: Comédia, Drama

Lançamento: 10 de dezembro de 2015

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)