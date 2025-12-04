Capa Jornal Amazônia
Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (04/12)?

O filme "DPA 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra" na TV Globo

Gabrielle Borges
"DPA 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo" é o filme de hoje (04/12) (Divulgação/Globo Filmes)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (04/12), às 15h25, o filme "DPA 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo", dirigido por Mauro Lima e estrelado por Klara Castanho, Pedro Henriques Motta, Letícia Braga, Anderson Lima. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "DPA 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo"?

Em Detetives do Prédio Azul 3 - Uma Aventura no Fim do Mundo, Pippo (Pedro Henriques Motta), Bento (Anderson Lima) e Sol (Letícia Braga) se veem em apuros quando Severino (Ronaldo Reis) encontra um objeto em meio aos escombros de um avião. O que parecia uma inofensiva relíquia em formato de colar, era, na verdade, uma das metades do valioso ‘Medalhão de Uzur’, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no mundo. Assim que coloca o artefato no pescoço, o porteiro tão querido por todos começa a se transformar em uma figura maligna e a controlar toda a magia do mundo, algo que o medalhão é capaz de fazer, colocando o mundo da magia em risco. Agora, o trio precisa arranjar um modo de tirar do porteiro o medalhão que o manipula. Mas para fazer isso, eles terão que viajar o mundo para chegar no ponto mais congelante do planeta e contarão com a ajuda da feiticeira Berenice (Nicole Orsini).

Veja o trailer do filme "DPA 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo"

Informações do filme "DPA 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo"

Título Original: DPA 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo
Classificação: Livre
Duração: 1h42m
Nacionalidade: brasileira
Gênero: Infantil, aventura
Lançamento: 2016

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

