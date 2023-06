Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (28)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (26/06), às 15h30, o filme "Com Amor, Simon", dirigido por Greg Berlanti e interpretado por Nick Robinson, Katherine Langford, Jennifer Garner, entre outros. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse?

No filme "Com Amor, Simon", Simon Spier (Nick Robinson) é um garoto de 17 anos que, aparentemente, leva uma vida normal, porém sofre por ter que esconder sua verdadeira essência: nunca revelou que é gay. Tudo fica pior quando ele começa a se apaixonar por alguém da sua escola: um menino anônimo com quem troca várias confidências pela internet.

Veja o trailer de “Com Amor, Simon”

Título original: Love, Simon

Classificação: 12 anos

Duração: 1h49min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Comédia, Drama, Romance

Lançamento: 27 de fevereiro de 2018

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)