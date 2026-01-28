Capa Jornal Amazônia
Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (28/01)?

O filme “A Era Do Gelo 4” vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

“A Era Do Gelo 4” é o filme de hoje (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (28/01), às 15h25, o filme "A Era do Gelo 4", dirigido por Mike Thurmeier e dublado por Diogo Vilela, Ray Romano e Márcio Garcia. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme “A Era do Gelo 4”?

Sempre em busca de sua cobiçada noz, o esquilo Scrat provoca, sem querer, a separação dos continentes. A situação provoca mudanças no terreno de vários locais, entre eles onde os amigos Manny (Ray Romano/Diogo Vilela), Diego (Denis Leary/Márcio Garcia) e Sid (John Leguizamo/Tadeu Mello) estão alojados. Um terremoto faz com que o trio fique preso em um iceberg, enquanto Ellie (Queen Latifah/Carla Pompílio) e a pequena Amora (Keke Palmer/Bruna Laynes) permanecem no continente. Em alto mar, Manny promete que irá encontrá-las a qualquer custo, mas para tanto precisará enfrentar perigosos piratas e o canto das sereias.

Veja o trailer do filme “A Era do Gelo 4”

Informações do filme “A Era do Gelo 4”

Título original: Ice Age 4
Classificação: Livre
Duração: 1h 34min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: aventura/ animação
Lançamento: 2012

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Palavras-chave

TV Globo

Sessão da Tarde

qual o filme hoje
Televisão
