Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (24)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (24/04), às 15h25, o filme "Sem Palavras", dirigido por Hervé Mimran e interpretado por Fabrice Luchini, Leïla Bekhti e Rebecca Marder. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Alain (Fabrice Luchini) é empresário e acredita que tempo é dinheiro e os negócios são mais importantes do que qualquer coisa. Ao sofrer um AVC, ele fica com sequelas que afetam sua fala e memória. Com o apoio da família e da terapeuta, Alain passa a enxergar, lentamente, a vida além da que conhecia e outras formas de aproveitar os dias.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Un Homme Pressé

Classificação: 12 anos

Duração: 1h40min

Nacionalidade: francês

Gênero: Comédia, Drama

Lançamento: 2018