Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (22)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (22/02), às 15h25, o filme "A Última Música", dirigido por Julie Anne Robinson e interpretado por Miley Cyrus, Liam Hemsworth, Bobby Coleman, Nick Searcy, Kelly Preston e Greg Kinnear. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Baseado no livro de mesmo nome escrito por Nicholas Sparks, esta obra acompanha a jovem Veronica Miller (Miley Cyrus). Ronnie, como é chamada, tem 17 anos e vê sua vida mudar completamente quando seus pais se divorciam. Steve (Greg Kinnear), pai de Ronnie, se muda de Nova York para uma cidade praiana. Mesmo após três anos de separação, Ronnie ainda guarda mágoas de tudo que aconteceu e sua mãe decide mandá-la passar as férias de verão com o pai. Lá, a jovem faz novas amizades e se apaixona - e, acima de tudo, conhece verdadeiramente Steve.

VEJA MAIS

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: The Last Song

Classificação: 10 anos

Duração: 1h47min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Romance, Família

Lançamento: 2010